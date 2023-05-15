موظفة سابقة لدى ترامب: حواره الأخير شجع منافسيه.. ولم يحصد أي تأييد إضافي

فصّلت أليسا فرح غريفين، مديرة الاتصالات السابقة في البيت الأبيض تحت إدارة ترامب، ظهور حاكم فلوريدا رون ديسانتيس في ولاية أيوا عقب الجلسة الحوارية التي قام بها ترامب الأسبوع المنصرم.

وقالت غريفين إن "ترامب كان يريد دفعكم للاعتقاد إلى أن جلسته الحوارية الاسبوع المنصرم كانت نجاحًا كبيًر لهم، لكن أعتقد أن الواقع هو أن العديد من المراقبين الجمهوريين قالوا إن هذا الرجل لم يحصل على أي صوت إضافي".

وتابعت بالقول: "أعتقد أيضًا أن الجلسة شجعت منافسيه مثل رون ديسانتيس - الذي لم يعلن بعد - إلى الخروج وتقديم قضية مختلفة وتذكيرهم بأنهم لا يريدون الدراما ولا الضوضاء ولا ارتفاع ضغط الدم لديكم".

وأشارت غريفين إلى أن زيارة ديسانتيس إلى أيوا "كان يومًا جيدًا له"، مضيفة: "انتقادي الوحيد له في هذه النقطة هو أن لديك مهمتين في الانتخابات الأولية: أولًا رفع شعبية اسمك وثانيًا التخلص من المنافسة. هناك شخص يتقدم عليه برقم مزدوج وهو لا يلاحق ترامب بشكل مباشر بما فيه الكفاية".

وأنهت غريفين تعليقها قائلة: "حزمته - وأعتقد أن حزمة عدم التراجع الخاصة به جيدة جدًا حاليًا - لكن ديسانتيس تراجع نوعًا ما عن تحدي ترامب بالفعل، وهو أمر سيتوجب عليه القيام به".