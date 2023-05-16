نفى قائد مجموعة المرتزقة فاغنر تقريرًا ناريًا جديدًا من واشنطن بوست زعم أنه عرض مشاركة معلومات استخباراتية مع أوكرانيا بشأن مواقع الجيش الروسي مقابل سحب كييف لقواتها من المنطقة المحيطة بمدينة باخموت، وهي المدينة التي تتكبد فيها فاغنر خسائر جسيمة.

ويزعم أن بريغوجين قام بالاتصال برؤساء الاستخبارات في كييف و عرض على دولته تقديم مواقع قواتهم مقابل السماح بضغط أقل على مرتزقته وقواته في باخموت. بحسب الوثائق، فقد تم رفض هذا العرض من قبل الأوكرانيين الذين لم يثقوا بزعيم منظمة المرتزقة.

في نفس الوقت، نفى بريغوجين أيضًا هذا الادعاء قائلاً إن هذا الاجتماع الذي كان من المفترض أن يتم عقده بينه وبين مسؤولي الاستخبارات الأوكرانية في مكان ما في أفريقيا - زعم أنه لم يدخل أفريقيا أبدًا خلال فترة الغزو الروسي لأوكرانيا بأكملها، لذا لم يكن من الممكن أن يحضر هذا الاجتماع.

و لا يوجد تأكيد بطريقة أو بأخرى لأي من التفاصيل، فهذه استخبارات أمريكية لم يتم التحقق منها.

من جانبها، رفضت الحكومة الروسية هذا التقرير قائلة إنه خدعة، لكنها لم تفعل ذلك بشكل تام على الصعيد الخاص.