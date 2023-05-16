"هل هذه هي الحياة التي حلمت بها؟ المسار الذي اخترته؟"، أسئلة طُرحت، باللغة الروسية، في فيديو درامي جديد من وكالة الاستخبارات المركزية تم نشره لمحاولة تجنيد المزيد من الجواسيس الروس من خلال وصول إلى وطنية الروس وانزعاجهم والاضطهاد الذي يواجهونه تحت نظام بوتين.

قال مسؤولو وكالة الاستخبارات المركزية لشبكة CNN في مقابلة حصرية إن الحرب في أوكرانيا أوجدت فرصة "غير مسبوقة" يريدون استغلالها لتجنيد أصول روسية جديدة.

في العام الماضي من الحرب، قامت وكالة الاستخبارات المركزية بتشجيع الروس بمعلومات قيّمة للاتصال بهم بشكل هادئ وآمن ومجهول من خلال بوابة على الويب المظلم. تم نشر التعليمات على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية، وهذا الفيديو الجديد، بعد تقديم عرض عاطفي للمشاهدين الروس، يوضح بالتفصيل كيفية القيام بذلك - باستخدام متصفح الويب المظلم الذي يسمى بـ TOR.

وكان فيديو وكالة الاستخبارات المركزية قد نشر أول مرة مساء الاثنين على تلغرام، وهو تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الروس الذين لا يمكنهم الوصول بسهولة إلى الأخبار غير المفلترة أو مواقع وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

وقال مسؤولو وكالة الاستخبارات المركزية لشبكة CNN إنهم يأملون أن يكون للفيديو صدى يتجاوز مسؤولي الاستخبارات والأمن، مع أشخاص قد لا يدركون أنهم يملكون معلومات حساسة لمشاركتها ممن يعملون على سبيل المثال في المجال السيبراني أو التقني أو المالي وغيرها واللذين قد يعتقدون أن التواصل مع الوكالة أمر صعب أو خطير للغاية، بينما تقول الوكالة لـCNN إنهم يريدون "إزالة اللبس" عن ذلك.