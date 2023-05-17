رئيس غوغل الأسبق يكشف لـCNN مخاطر الذكاء الاصطناعي.. والفرص التي يوفرها

تحدث الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة غوغل، إريك شميدت، مع جوليا تشاتيرلي حول كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يضخم أسوأ جوانب وسائل التواصل الاجتماعي.

قال شميدت: "الخطأ الذي ارتكبناه قبل 15 عامًا هو أننا لم نفهم السلوك البشري، واعتقدنا أن كل شخص في العالم كان من ضمن الأشخاص التقنيين، يتصرف بشكل معقول ضمن قواعد مجتمعنا كشخص تقني".

وأضاف: "هذه ليست الطريقة التي يعمل بها العالم، يستخدم الأشخاص الكثير من هذه الأدوات لسوء التصرف والتلاعب والقيام بأمور سيئة، وسوف تحصل مساوئ أكثر بسبب الذكاء الاصطناعي".

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي سيسمح لهم "باستهداف الأشخاص بشكل شخصي وجعلهم يصدقون أشياء خاطئة بشكل تام".

وتابع بالقول: "عندما ظهرت الكهرباء، فهم الناس أن الأمر خطير، شكرًا للرب أنهم لم يوقفوا الكهرباء، فقد توصلوا إلى طريقة للتعايش معها"، مشيرًا إلى أنه "يجب أن نعيش مع هذا الاختراع من هذه التكنولوجيا القوية بشكل لا يصدق، مع إجراء ما أعتقد أنه بعض التغييرات المعقولة وكيفية عمل وسائل التواصل الاجتماعي".