حادثة مخيفة وخطيرة للغاية بكل الحسابات تضمنت الأمير هاري وزوجته ميغان ووالدتها دوريا راغلاند، إذ قال المتحدث باسم هاري إنهم كانوا في مطاردة كادت تكون كارثية بالسيارة في مدينة نيويورك من قبل بابارازي عدوانيين استمرت لمدة ساعتين.

من جانبها، قالت قوات إنفاذ القانون إن اصطدامات وشيكة كانت ستحدث، لكن لم يكن هناك أي حوادث فعلية.

وتعرض الزوجان ووالدة ميغان لمطاردة من قبل سيارات مظللة بجانب دراجات نارية من الحدث الذي حضرته ميغان مساء الثلاثاء حيث تلقت جائزة.

استمرت المطاردة لساعتين تقريبًا، وتوجب عليهم تبديل السيارات والمرور بعدد من المواقف الخطرة المختلفة، ففي بعض المراحل كان هناك أناس يعبرون الطريق وكان هناك أشخاص على الرصيف كذلك وبدا أنهم معرضون للخطر وكان من الممكن أن يُقتلوا بسبب هذه العملية.

ووقعت الحادثة في الساعات الأولى من الصباح، وحصلت CNN على بيان طويل من دوق ودوقة ساسكس يفيد بأنهما لم يتلقيا أي تواصل من أعضاء العائلة المالكة حتى الآن، في حين لم يصدر تعليق من قصر باكنغهام أو قصر كنسينغتون بعد.

وتعتبر هذه لحظة صادمة بشكل للأمير هاري وتذكر بنشأته، حيث أنه تعرض لصدمة بسبب وفاة والدته أثناء مطاردتها من قبل بابارازي في باريس.

وتعهد هاري دائمًا بأنه سيحمي ميغان من مصير مماثل، حيث يخشى أن تعاني بطريقة مماثلة، وهذا سبب انتقالهما إلى أمريكا.