هل تمكنت فاغنر من الاستيلاء على باخموت؟.. زيلينسكي يرد

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مزاعم استيلاء روسيا على مدينة باخموت بعد أن قال يفغيني بريغوزين، رئيس مجموعة فاغنر، إن قواته سيطرت بشكل كامل على مدينة باخموت في شرق أوكرانيا بعد أشهر من القتال الوحشي.

وقال زيلينسكي: "لا أستطيع أن أشارككم الآراء التكتيكية لجيشنا ومحاربينا، لكن حتى اليوم، يمكننا أن نرى أن البلد الذي أكبر بعشرات المرات منا لا يمكنه احتلالنا، ولا يمكنه الانتصار في هذه الحرب، ونحن نفهم ذلك. إنه بعض الوقت، وبعد ذلك سننتصر".

وأضاف: "الآن، تنجز قواتنا مهمة بالغة الأهمية وهم الآن في باخموت. لن أشارك أين بالتحديد، ولكن هذا يشهد على أن باخموت ليست محتلة من قبل الاتحاد الروسي حتى اليوم".