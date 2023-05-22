سأل مذيع CNN، جيك تابر، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، عن حادثة مخيفة تمكن فيها رجل من اقتحام منزله في منتصف الليل دون أن يتم اكتشافه.

وطرح مذيع شبكتنا السؤال على سوليفان بالقول: "أريد أن أسألك عن الحادثة التي وقعت، لا بد أنها كانت مخيفة الشهر المنصرم عندما تمكن رجل من دخول منزلك أنت وعائلتك في منتصف الليل دون اكتشافه من قبل فرق الأمن الموكلة بحمايتك على مدار الساعة. لقد واجهته بنفسك فعلًا ودفعته إلى المغادرة. كيف كانت تلك التجربة وهل ما يزال لديك الثقة في الخدمات السرية بحمايتك وعائلتك؟"

وجاء رد سوليفان بالقول: "أنا أثق تمامًا بالخدمات السرية، هم محترفون ماهرون وقاموا بمهمة استثنائية منذ وصولي إلى هذا المنصب قبل بضع سنوات".

كما أضاف: "فيما يتعلق بالحادثة نفسها، لقد تفاديت الحديث عنها علنًا وسوف أستمر في تفادي ذلك. سأقول فقط إنه فيما يتعلق برجال ونساء الخدمة السرية فإنني أكن لهم الاحترام الشديد".