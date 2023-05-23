فارق نائب وزير العلوم والتعليم العالي في روسيا الحياة بعد شعوره بإعياء على متن طائرة، السبت، وفقًا للوزارة.

وكان ناقد بوتين جزءًا من وفد روسي عائد من رحلة عمل إلى كوبا، وأجرت الطائرة هبوطًا طارئًا في جنوب روسيا، حيث حاول الأطباء علاجه دون جدوى.

سبب الوفاة غير معروف، ولكن من المقرر إجراء تشريح الأربعاء.

من جانبهم، أشار أفراد عائلة المسؤول إلى أنه قد يكون تعرض لحالة أو مشكلة في القلب، ولكن يتم التعامل مع هذا الأمر بشك لأن نائب وزير العلوم يُعرف بتوجيه انتقادات للرئيس بوتين، أحدثها كانت مع صحفي البارز، رومان سوبر، الذي قال إنه تحدث معه قبل أيام من زيارته إلى كوبا.

وقال الصحفي إن المشرّع عبر في المكالمة عن مخاوفه بشأن سلامته وقال إنه كان رهينة للكرملين وأنه تم الاستحواذ على جواز سفره ولا يملك أي سيطرة على تحركاته.

كما قال إنه منزعج ومضغوط وأنه يأخذ مضادات للاكتئاب.

ولم تعلن روسيا مسؤوليتها عن الأمر، لكن الحادثة تزيد الخوف وذلك الشعور بأن هناك عواقب إذا قمت بانتقادات.