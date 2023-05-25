قالت مصادر مطلعة على المعلومات الاستخباراتية، لشبكة CNN، إن مسؤولين أمريكيين اعترضوا أحاديث بين مسؤولين أوكرانيين يلقون خلالها باللوم على بعضهم البعض بشأن شن الهجوم بطائرة بدون طيار (درون) على الكرملين في وقت سابق من هذا الشهر، مما ساهم في توصل الولايات المتحدة إلى تقييم بأن جماعة أوكرانية ربما تكون مسؤولة عن الهجوم.

إلا أن الولايات المتحدة ورغم المعلومات الاستخباراتية، لم تتمكن من الوصول إلى استنتاج نهائي بشأن من كان المسؤول، ولا تقيم إلا في الوقت الحالي بثقة منخفضة أن مجموعة أوكرانية ربما كانت وراء حادثة الطائرات بدون طيار هذه.

وفي تقرير ناتاشا برتراند من CNN التفاصيل.