في مقطع فيديو جدير بالملاحظة قدمه الجنرال الأوكراني الرفيع، فاليري زولوجني، يبدو أنه يُظهر جنودًا أوكرانيين يستعدون للمعركة ويقولون إن "الوقت قد حان لاستعادة ما هو لنا" ويظهر أيضًا في الفيديو عرض الكثير من المعدات العسكرية التي تم توفيرها من الغرب.

وهي تتراوح من مدافع “الهاوتزر” التي قدمتها الولايات المتحدة إلى نظام صواريخ “هايمارس” متعدد الإطلاق، وأيضًا دبابات “ليوبارد 2” التي قدمتها ألمانيا، وهي دبابات قتالية رئيسية يعتقد الكثيرون أنها ستكون عنصرًا رئيسيًا بمجرد أن يبدأ الأوكرانيون هجومًا مضادًا كان يلوح في الأفق منذ فترة.

