أزمة سقف الدين.. هل اقتربت أمريكا من تجاوز تعثر كارثي؟

لأول مرة في كفاح الحكومة لتفادي الولايات المتحدة تعثر كارثي في سداد ديونها، يقول قادة كلا الحزبين أن الصفقة وشيكة.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي، السبت، إنه يأمل في إجراء تصويت على رفع سقف الدين يوم الثلاثاء. وعلم المشرعون أن هناك وقتًا أطول قليلاً لتمرير صفقة.

وقامت وزيرة الخزانة جانيت يلين بتعديل ما يُعرف بـ “إكس ديت” من 1 يونيو إلى 5 يونيو. وهو تقدير الخزانة عندما لن يكون لدى البلاد ما يكفي من المال لدفع فواتيرها، مما يؤدي، كما يتفق المحللون، إلى ركود محتمل، وخسائر كبيرة في الوظائف ، وأكثر من ذلك.