أخذ ورد.. "سجال" بين بايدن وصحفي بسبب سؤال عن صفقة سقف الدين

قال الرئيس جو بايدن إنه توصل إلى اتفاق مع رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، لرفع سقف دين البلاد وحث الكونغرس على تمرير الإجراء.

وفي مؤتمر صحفي لبايدن، طرح أحد الصحفيين سؤالًا على الرئيس الأمريكي بالقول: "سيدي الرئيس، قلت في البداية إن صفقة رفع سقف الدين غير قابلة للتفاوض. أليس هذا ما فعلته هنا للتو؟".

وجاء الرد من بايدن بالقول: "نحن لا نتفاوض بشأن صفقة سقف الدين. لقد مرروا صفقة سقف الدين، وقالوا إنهم سيقومون بذلك بشرط وجود كل هذه الاقتطاعات فيها. قلت: لن أفعل ذلك، عليكم تمرير صفقة سقف الدين فقط. وسوف أتفاوض معكم بشأن الاقتطاعات وما تقولون إن الميزانية ستبدو عليه. هذا ما نتفاوض بشأنه من أجل دفعهم على التوقيع على صفقة سقف الدين الجديدة، ما يعني أن هناك اشتراطات مختلفة كليًا مرتبطة بها عما كانت عليه في السابق. إذا كنت تريد أن تجعل الأمر يبدو وكأنني قدمت تنازلات في صفقة سقف الدين، فإنني لم أفعل ذلك، لقد قدمت تنازلات بشأن الميزانية".