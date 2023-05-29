بالفيديو.. لحظة إسقاط قوات أوكرانية طائرات "شاهد" إيرانية الصنع لروسيا

قال حرس الحدود الأوكراني إنه أسقط طائرة بدون طيار روسية فوق تشيرنيهيف، حيث أشار الجيش الأوكراني إلى أنه تمكن من إسقاط 58 طائرة "شاهد" من بين الـ59 التي تم استهداف أراضيهم بها.

وتعتبر هذه نسبة نجاح عالية للجيش الأوكراني ودفاعاته الجوية التي تتطور بشكل مستمر، ويبدو أن الحجم الأكبر من هذه الطائرات كان يستهدف كييف والمنطقة المحيطة بها.

من جانبه، أشاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالقوات التي تقاتل طائرات الدرون والصواريخ ضمن قوات الدفاع الجوي ووصفهم بـ"الأبطال في أوكرانيا" لإبقائهم الكثير من الناس على الأرض آمنين.

في الوقت ذاته فإن الأوكرانيين غاضبون من إيران لتقديمهم الطائرات لروسيا، وقد حذر أحد مستشاري مكتب الرئاسة الأوكرانية الإيرانيين بأنه قد يكون هناك انتقام.