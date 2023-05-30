فصّل رئيس الوزراء الروسي الأسبق، ميخائيل كاسيانوف، الذي خدم إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعدد من السنوات، ما يعتقد أن استراتيجية روسيا تكشفه عن عقلية بوتين.

وقال كاسيانوف في مقابلة لشبكة CNN إن "بوتين ودائرته الداخلية يظهران توترهم"، في إشارة إلى الهجوم الضخم الذي تشنه روسيا مؤخرًا بالصواريخ على أوكرانيا.

وتابع كاسيانوف بالقول: "إنهم يتنظرون الهجوم المضاد الأوكراني وهم متوترون حيال ذلك. هم يحاولون بعض الطرق لمنع حدوث ذلك أو جعله أكثر صعوبة وما شابه".

وأردف بالقول: "لكن بالطبع فإن فإن هذه الأعمال الوحشية مستمرة والناس في جميع أنحاء العالم لا يمكنهم الحفاظ على صبرهم عليهم".

وأنهى رئيس الوزراء الروسي الأسبق تعليقه قائلًا: "الجميع في الغرب ونحن أيضًا والديمقراطيون الروس يتمنون نجاح الهجوم المضاد الأوكراني القادم".