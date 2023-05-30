وسط ازدياد الهجمات الجوية الروسية على المدن الأوكرانية، تبدو القوات الأوكرانية جاهزة تقريبًا لهجومها المضاد الذي طال انتظاره.

ففي نهاية هذا الأسبوع - نشر الجنرال الأوكراني البارز، فاليري زالوجني، مقطع فيديو يظهر استعداد القوات للمعركة، ويستعرض أسلحة غربية حديثة برسالة واضحة: "حان الوقت لاستعادة ما هو لنا!".

تقول قوات الهجوم إنها تحشد عشرات الآلاف من الجنود، يتم التدريب على اقتحام الخنادق وإجلاء الضحايا، الذين يعرفون أنهم سيسقطون حتما في المعارك الصعبة المقبلة.

وتدرك القوات أن ما تمارسه الآن سيصبح حقيقيًا جدًا قريبًا، وكما تقول أوكرانيا، فإنها تريد استعادة كل أراضيها - بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

على الجانب الآخر، يبدو أن الأوكرانيين يكثفون بالفعل ضرباتهم على خطوط الإمداد الروسية المحتملة في المناطق المحتلة. إذ زعم المسؤولون الذين نصبتهم روسيا أن الهجمات الصاروخية الأوكرانية ضربت أهدافًا حول بيرديانسك وماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا في الأيام الماضية.

لكن هذه "مجرد البداية"، كما قال المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، الذي أكّد أن "كل ما يحدث الآن هو مقدمة لهجوم مضاد، مقدمة ضرورية تزداد فيها كثافة النيران".

كما وضع أهدافًا جريئة للهجوم المضاد، قائلًا إن الأمر "سينتهي بلا شك على حدود أوكرانيا كما كانت في عام 1991، مع إنهاء احتلال شبه جزيرة القرم، ومع بداية عملية تحول ضخمة للنظام السياسي الروسي".