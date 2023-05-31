يظهر مقطع فيديو نشره سلاح الجو الأمريكي مقاتلة صينية تقوم بما وصفه مسؤولو البنتاغون بأنها مناورة "عدائية بلا داع" أمام طائرة تجسس عسكرية أمريكية.

وقاطعت مقاتلة صينية من طراز J16 طائرة تجسس أمريكية من طراز RC135، الجمعة، في المجال الجوي الدولي فوق بحر الصين الجنوبي.

ويظهر في الفيديو انعطاف المقاتلة الصينية أمام الطائرة الأمريكية من مسافة قريبة جدًا، ما تسبب في اضطراب الطائرة الأمريكية.

وشددت الولايات المتحدة على أنها ستستمر في العمل بطريقة آمنة ومهنية في أي مكان يسمح به القانون الدولي، وهنا يكمن الخلاف.

فبالنسبة للولايات المتحدة فإن المجال الجوي فوق أغلب بحر الصين الجنوبي يعتبر مجالًا جويًا دوليًا فوق مياه دولية، في حين تزعم الصين أن أغلب بحر الصين الجنوبي مياه إقليمية لها وبالتالي فإنها ترى بأن الولايات المتحدة تخترق أراضيها، موقف لا تعترف به الولايات المتحدة.