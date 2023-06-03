يتهم زعيم مجموعة مرتزقة فاغنر العسكرية أن وزارة الدفاع الروسية حاولت تخريب انسحابه من مدينة باخموت، ويقول يفغيني بريغوجين إن الوزارة وضعت ألغامًا على طرق الخروج التي تستخدمها قوات فاغنر للخروج من المدينة.

ولم يقدم بريغوجين أي دليل على هذا الادعاء وهاجم مرة أخرى كبار الجيش في روسيا.

وفي غضون ذلك، تقول أوكرانيا إن سيارة انفجرت في بلدة ميخايليفكا المحتلة مما أسفر عن مقتل من وصفتهم بأربعة متعاونين روس.

وأكد مسؤولون روس مكلفون أن انفجار يوم الجمعة لكنهم قالوا إنه أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة اثنين آخرين.