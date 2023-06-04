هل طوى توقيع بايدن أزمة سقف الدين الأمريكي؟

وقع الرئيس بايدن يوم السبت على اتفاق سقف الدين ليصبح قانونًا لتجنب حدوث أول تخلف عن السداد على الإطلاق.

جاء ذلك التوقيع في أعقاب خطاب الرئيس بايدن من المكتب البيضاوي يوم الجمعة.

وكانت هذه الصفقة نتيجة مفاوضات مضنية بين مفاوضي البيت الأبيض والمفاوضين الجمهوريين.

وأقر الرئيس بايدن بأن هناك تنازلات من الجانبين ولم يحصل كل شخص على ما يريده. لكنه أشاد برئيس مجلس النواب مكارثي في تلك التصريحات قائلا إنه يشارك في المفاوضات بحسن نية.

لكن الرئيس بايدن انتهز الفرصة أيضًا للتأكيد على الشراكة والوحدة بين الحزبين.