في تصريحات بقمة "حوار شانغريلا" الأمنية، حذر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، من أن الحرب بين الصين وتايوان ستكون "مدمرة" وستؤثر على الاقتصاد العالمي "بطرق لا يمكننا تخيلها".

وقال أوستن في تصريحه إن "الصراع ليس وشيكًا ولا حتميًا. إنها وظيفتنا أن نحافظ على الأمر بهذه الطريقة".

وتابع أوستن بالقول: " للعالم بأسره مصلحة في الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان. العالم كله. استقرار خطوط الشحن التجارية وسلاسل التوريد العالمية تعتمد عليه، وكذلك حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم"، قبل أن يحذر أوستن الجميع بالقول: "لكن لا يكن لديكم أدنى شك، الصراع في مضيق تايوان سيكون مدمرًا".

يشرح المحلل العسكري في CNN، الكولونيل المتقاعد سيدريك لايتون، ما يعنيه وزير الدفاع الأمريكي عبر هذا الفيديو.