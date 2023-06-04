أخبر مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن، جيك سوليفان، مذيع شبكة CNN، فريد زكريا، أن الولايات المتحدة تأمل في أن تستعيد أوكرانيا أراضيها وتحسن قدرتها على إيجاد حل دبلوماسي للحرب.

وقال سوليفان في المقابلة ردًا على سؤال حول ما تريد الولايات المتحدة رؤيته من هجوم أوكرانيا المضاد: "نحن لا نقيم هجوم أوكرانيا المضاد بالدرجات ونقول، كما تعلم: لقد قدمتم أداء جيدًا بناءً على ما قدمناه لكم، أو قدمتم أداء سيئًا. ما نريد فعله هو دعم أوكرانيا لتحقيق أكبر قدر ممكن من التقدم في ساحة المعركة لتكون في أقوى مركز ممكن على طاولة المفاوضات. ونعتقد أن هذا الهجوم المضاد سيسمح لأوكرانيا باستعادة مناطق مهمة من الناحية الاستراتيجية من روسيا، وهي مناطق تحتلها روسيا خاضعة لسيادة أوكرانيا".

وتابع سوليفان بالقول: "ما هو المقدار بالضبط، وما هي الأماكن؟ سيعتمد هذا على التطورات على الأرض مع إجراء الأوكرانيين لهذا الهجوم المضاد. لكننا نعتقد أن الأوكرانيين سيحققون النجاح في هذا الهجوم المضاد، وسنواصل دعمهم كما يسعون للدفاع عن أنفسهم ضد العدوان الروسي المستمر".

وعند سؤاله عما إن كان يعتقد أن صفقة سيتم التوصل إليها بين الطرفين بنهاية هذا العام، أجاب سوليفان بالقول: "لن أضع جدولًا زمنيًا عليه، لأنه كما تعلم، لا يمكن التنبؤ بالحرب، وسيكون لكيفية تكشف التطورات في ساحة المعركة تأثير كبير على كيفية تكشف المفاوضات. ولكن ما سأقوله هو هذا، قال الرئيس زيلينسكي نفسه إن هذه الحرب ستنتهي في نهاية المطاف من خلال الدبلوماسية. وكما سمعت من الوزير بلينكن في الخطاب الذي ألقاه هذا الأسبوع، تعتقد الولايات المتحدة أن أي سلام عادل يجب أن يستند إلى بعض المبادئ الأساسية. أحد هذه المبادئ متجذر في ميثاق الأمم المتحدة. وهو مبدأ السيادة والنزاهة الإقليمية".

وفيما يتعلق بالصين ودورها في المساعدة بإيجاد نهاية للصراع، قال سوليفان: "نعتقد أن الصين يجب أن تلعب دورًا بنّاءً للمساعدة في إنهاء الحرب بأوكرانيا، وهذا يعيدنا إلى المبدأ الذي كنت أتحدث عنه قبل دقيقة، مبدأ السيادة والنزاهة الإقليمي. وفي الواقع، إذا نظرت إلى المبادئ الـ12 التي قدمتها الصين في صيغة السلام الخاصة بها، فإن المبدأ الأول كان يتعلق بالقيمة التي لا تقدر بثمن لسيادة الدولة وحقيقة أنه لا ينبغي تغيير الحدود بالقوة. لذا فإن الأمر منوط بالصين حقًا في تحديد ما إن كانت ستتحرك لدعم مبدأ السيادة هذا والإشارة إلى روسيا بأنها ستقف وراء حصيلة تستعيد فيها أوكرانيا على سيادتها".

وأشار سوليفان إلى أنه "ليس من الواضح ما إن كانت الصين ستفعل ذلك أم لا. لقد كانوا مترددين حتى الآن. أعتقد أنهم ما زالوا يحاولون تقرير كيف يريدون المضي قدمًا. لكننا ندعم قيام جمهورية الصين الشعبية بدور، ودور بناء، في سلام قائم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".