تتزايد الاتهامات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن كاد أن يقع حادث اصطدام بشكل خطير بين سفينتين حربيتين من الجانبين.

وكاد أن يقع الحادث خلال تدريب بحري مشترك بين البحرية الأمريكية والكندية في مضيق تايوان.

ومن وجهة نظر الولايات المتحدة، كانت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، المدمرة “يو إس إس تشونج هون” تبحر مع سفينة كندية عبر مضيق تايوان، والذي يعتبر بموجب القانون الدولي ممرًا مائيًا دوليًا وكانتا تبحران عبره، وفقًا للقيادة البحرية الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، أبحرت سفينة حربية صينية أو سفينة عسكرية صينية على مسافة 150 ياردة (137.16 متر) أمام السفينة الأمريكية ثم عادت وأبحرت على مسافة 2000 ياردة (1828.8 متر) أمام تلك السفينة.

وترى الولايات المتحدة ، أن الصين هنا هي المسؤولة عما يسمونه بالمناورة غير الآمنة، ومن وجهة نظر الصين يبدو الأمر كما لو كانوا يصفون مواجهة مختلفة تمامًا. حيث تحدث وزير الدفاع الصيني في منتدى “شانغريلا” في سنغافورة بعد ساعات قليلة من حدوث ذلك، قائلًا إن الولايات المتحدة ليست هناك للأغراض السلمية وكانوا يبحثون هناك عن استفزاز من خلال الإبحار عبر مضيق تايوان، وهذا يؤدي إلى خلاف حول قواعد الطريق كما تقول الولايات المتحدة وما المسموح به هناك؟