أرعبت السكان.. مقاتلات أمريكية تطارد طائرة مجهولة حلقت في منطقة محظورة

انطلقت مقاتلات أمريكية من طراز "F-16" لاعتراض طائرة خاصة من طراز "Cessna Citation"، ووفقًا لمصدر مطلع على هذا الحادث وقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "NORAD" ، أخبرنا كلاهما أن هذه الطائرة لم تستجيب وكان على متنها أربعة أشخاص.

ولم يستجب الطيار بينما كانت هذه الرحلة متجهة من تينيسي إلى مطار "ماكارثر" في "لونغ آيلاند" ، لكن الطائرة استدارت بعد ذلك وتجاوزت وجهتها الأصلية بحوالي 300 ميل. وكان ذلك عندما سارعت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "NORAD" إلى إرسال مقاتلات "F-16" بحثًا عن هذه الطائرة.