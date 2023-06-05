من مقرها الرئيسي في دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، تتعقب شركة الأقمار الصناعية الخاصة "ماكسار تكنولوجيز" الأحداث الكبرى في جميع أنحاء العالم.

إذ صنعت شركة الأقمار الصناعية اسمًا لنفسها بسبب صور مثل تلك التي كشفت مشاهد من الحرب في أوكرانيا - مثل احتشاد القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية قبل الغزو، ومثل صورة توجه القافلة الروسية إلى كييف العام الماضي.

وتوفر ماكسار بياناتها للعملاء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الحكومات والباحثين ووكالات الأنباء، مثل CNN.

وتعتبر ماكسار واحدة من العديد من شركات الأقمار الصناعية الخاصة في الولايات المتحدة - مثل بلانيت لابز وبلاكسي وآيس آي - وأول من حصل على ترخيص مؤسسة من الحكومة الأمريكية في التسعينيات لمراقبة الأرض من الفضاء تجاريًا. في ذلك الوقت، كانت الشركة تُعرف باسم "Worldview Imaging".

يوجد اليوم أكثر من 90 قمرًا صناعيًا من صنع ماكسار في المدار، ويمكن للشركة جمع 3.8 مليون كيلومتر مربع من الصور عالية الدقة كل يوم.

كما تبيع ماكسار أيضًا أقمارها الصناعية والتكنولوجيا ذات الصلة، وتقوم بتطوير طرق جديدة لجمع البيانات من الفضاء - بما في ذلك التحليل ثلاثي الأبعاد.