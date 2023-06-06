أظهر مقطع فيديو من طائرة بدون طيار طوفانًا من المياه يتدفق من ثقب كبير في سد "نوفا كاخوفكا" شرقي أوكرانيا. يمتد السد على طول نهر دنيبرو، وهو ممر مائي رئيسي يمر عبر جنوب شرق أوكرانيا، وهناك العديد من البلدات والمدن في اتجاه مجرى النهر، بما فيها خيرسون، المدينة التي كان عدد سكانها يبلغ حوالي 300 ألف شخص قبل غزو موسكو لجارتها.

ويخطط المسؤولون الأوكرانيون لعمليات الإجلاء وأخبروا السكان القريبين من سد "نوفا كاخوفكا" بالقيام "بكل ما في وسعكم لإنقاذ حياتكم"، بينما تلوم كل من أوكرانيا وروسيا الأخرى الآن على ما وصفه كلاهما بأنه هجوم إرهابي.

يقع السد على الخطوط الأمامية على حافة نهر دنيبرو في الضفة الجنوبية، ويزود المياه لمنطقة خيرسون بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم المحتلة من قبل روسيا في الجنوب.

كما يقع السد جنوب محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، والتي تعتمد على المياه من خزان السد للتبريد، حتى مع كون محطة الطاقة الآن في مراحل مختلفة من الإغلاق، لذا فإنه جزء مهم حقًا من البنية التحتية لكن تم احتلاله من قبل روسيا منذ بداية هذه الحرب.