قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مناقشات "صريحة ومثمرة" عُقدت في بكين يوم الاثنين، ضمن أحدث الجهود لمحاولة خفض التوترات بين البلدين بعد حادثين عسكريين كان من الممكن أن يشكلا خطرا في الأسابيع الأخيرة.

ففي نهاية الأسبوع في مضيق تايوان، بدت سفينة حربية صينية وكأنها قطعت بشكل خطير أمام مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية والتي تجنبت الاصطدام عن طريق خفض السرعة فجأة.

وفي الشهر الماضي، اعترضت طائرة مقاتلة صينية طائرة تجسس أمريكية في المجال الجوي الدولي.

من جانبه، يقول البيت الأبيض إن المستوى المتزايد من العدوانية من قبل الجيش الصيني هو المسؤول عن كل من المواجهتين القريبتين، ويبدو أن هذا النوع من الحوادث يؤجج العداء تجاه الولايات المتحدة داخل الصين. مراسل CNN ويل ريبلي يشرح السبب في هذا الفيديو.