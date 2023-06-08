شاهد.. زعيم فاغنر يحذر من تكبد روسيا خسائر فادحة قريبًا في أوكرانيا

قال قائد الجيش الروسي الخاص، يفغيني بريغوجين، إنه متأكد من أنه سيكون هناك قريبًا خسائر روسية كبيرة في ساحة المعركة في أوكرانيا وخسارة أراضي داخل روسيا.

ويتوقع بريغوجين أن تكون تلك الخسائر كبيرة جدًا لدرجة أن فرق الإعدام ستصدر أوامر بإعدام الجنرالات المسؤولين عن الإخفاقات الروسية أو لسحق ثورة شعبية ستحدث بسبب أخطاء الجيش.



وقال بريغوجين "سوف نعاني الآن من خسائر فادحة. أنا متأكد من ذلك تمامًا. الآن، نحن نفقد بالتأكيد بعض الأراضي الروسية، هذا الجزء في الاتحاد الروسي، سيكون هناك إما تمرد شعبي أو أن مجلس الدوما سوف يتخذ قرارًا بعقوبة الإعدام ويطلق النار عليهم."

