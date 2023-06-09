شاهد كيف رد ترامب على لائحة الاتهام الفيدرالية الجديدة

توجه الرئيس السابق دونالد ترامب إلى منصته الخاصة بالتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" للرد على لائحة الاتهام الفيدرالية المرفوعة ضده والناجمة عن تحقيق المحامي الخاص في الوثائق السرية.

ووفقا لما كشفته مصادر، لشبكة CNN، الخميس، فقد تم توجيه لائحة اتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص جاك سميث بشأن تعامل ترامب مع الوثائق السرية.

وهي المرة الثانية التي يتم فيها توجيه تهم جنائية لدونالد ترامب هذا العام، ففي أبريل/ نيسان، وجه المدعي العام لمقاطعة مانهاتن إلى ترامب 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية.

لكن لائحة الاتهام الثانية تمثل مرحلة قانونية جديدة وأكثر خطورة بالنسبة لترامب، الذي يترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024 بينما يواجه تهما جنائية وتحقيقين إضافيين لا يزالان قيد التنفيذ بشأن سلوكه.

