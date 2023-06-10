تم العثور على أربعة أطفال على قيد الحياة بعد أكثر من شهر من التجول في غابات الأمازون المطيرة، حيث نجوا مثل "أطفال الغابة"، وفقًا لرئيس كولومبيا جوستافو بيترو.

ويُذكر أن الأطفال قد تقطعت السبل بهم وهم: يزلي جاكوبومباير موكوتوي، البالغة من العمر 13 عاما، وسوليني جاكوبومباير موكوتوي، 9 أعوام، وتيان رانوك موكوتوي، 4 أعوام، والرضيع كريستين رانوك موكوتوي، في الغابة في الأول من مايو/ أيار الماضي، وهم الناجون الوحيدون من حادث تحطم طائرة مميت.

وقد قُتلت والدتهم، ماغدالينا موكوتوي فالنسيا، في الحادث مع راكبين بالغين آخرين، وهما الطيار هيرناندو مورسيا موراليس وشخص آخر.

وفي تقرير ستيفانو بوزيبون مراسل CNN المزيد من التفاصيل.