من الواضح أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي يستمتع ببعض ردود الفعل الناجمة عن العمليات العسكرية الأخيرة التي نُفِّذت داخل أوكرانيا ضد الروس ووقعها في الكرملين مع ادعاء فلاديمير بوتين أن الهجوم المضاد الأوكراني جار وأنه يفشل ، وأعطى زيلينسكي، أوضح إشارة حتى الآن على أن الهجوم المضاد الأوكراني الذي طال انتظاره جار لتحرير الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة قوات الاحتلال الروسية، قائلاً إن "الإجراءات الدفاعية المضادة ذات الصلة تحدث في أوكرانيا".

جاء ذلك في حديث بالعاصمة كييف، السبت، حيث طُلب من الزعيم الأوكراني الرد على تعليقات نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الذي قال الجمعة: "يمكن القول بيقين مطلق أن الهجوم المضاد (الأوكراني) قد بدأ"، لافتا على أنه لم يلق نجاحا.