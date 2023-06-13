فيديو يُظهر ما يزعم أنها مروحية روسية تدمر مركبات استطلاع أوكرانية

أظهر مقطع فيديو ما يُزعم أنها مروحية روسية وهي تدمر مركبات استطلاع أوكرانية. بينما قالت كييف إن قواتها كثفت عملياتها الهجومية بشكل كبير، حيث استولت على عدة قرى خلال عطلة نهاية الأسبوع في جنوب شرق البلاد.

وأظهر مقطع فيديو آخر تم تصويره بطائرة بدون طيار القوات الأوكرانية وهي تقوم بمسح مستوطنة وتأخذ العديد من الأسرى.

وقال الروس إنهم دمروا بالفعل كمية كبيرة من الدروع المقدمة من الغرب، بما في ذلك دبابات القتال الرئيسية "ليوبارد-2" الألمانية الصنع، ومركبات "برادلي" القتالية للمشاة التي تبرعت بها الولايات المتحدة.