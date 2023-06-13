انضم إلى كاتلين بولانتز، مراسلة شبكة CNN المختصة في شؤون الجرائم والعدالة، سرب من الديوك خارج محكمة اتحادية في ميامي قبيل مثول الرئيس السابق دونالد ترامب أمام المحكمة.

ما يحدث هو أن ترامب يحتاج إلى بعض المحامين الذين يعرفون هذه المحكمة جيدًا، ولديه شخصان في فريقه قادرون على ممارسة القانون في فلوريدا.

لكنه تعرض لخروج المحامين من فريقه بشكل منتظم إلى حد كبير على مدار التحقيقات العديدة التي كان يخضع لها على مدار السنوات الخمس الماضية أو نحو ذلك.

لذا فإن لديه شخص آت ليدير فريقه القانوني في الوقت الراهن.