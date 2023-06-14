مستشار زيلينسكي يحدد "الهدف النهائي" للهجوم الأوكراني المضاد

تحدث نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومستشاره، إيغور جوفكفا، إلى كريستيان أمانبور من CNN حول بداية الهجوم المضاد في أوكرانيا وأهداف كييف النهائية.

قال جوفكفا مكررًا ما قاله الرئيس زيلينسكي إن "بعض الهجوم المضاد بدأ بالفعل وهو قيد التنفيذ، لن نقول للجمهور في أي مكان محدد هو وما المكاسب التي تم تحقيقها".

وأضاف: "قال الرئيس إنكم ستشعرون بذلك بالتأكيد، وأضاف أيضًا أن مزاج القادة العسكريين المسؤولين عن هذه العمليات إيجابي للغاية"، مشيرًا إلى أنه "عندما يكون مزاج الجنرالات إيجابيًا، يمكن توقع نتائج واعدة".