نرصد لكم في هذا التقرير مقارنة بين الجيشين الأمريكي والروسي وفقاً لموقع “غلوبال فاير باور” المختص برصد القدرات العسكرية للدول بحسب آخر إحصائية لعام 2023، ويتضمن ذلك عدد الجنود العاملين في الخدمة، إضافة إلى قوات الاحتياط والقوات الجوية .

ويحتل الجيش الأمريكي المرتبة الأولى عالميا، بينما يحتل نظيره الروسي المرتبة الثانية بين أقوى جيوش العالم، ويمتلك الجيشان قوات جوية ضاربة، وترسانة نووية فتاكة، ونرصد لكم المقارنة فيما يلي:

الجيش الأمريكي:

يتجاوز عدد سكان الولايات المتحدة 337 مليون نسمة، بينهم 148 مليون نسمة قوة بشرية متاحة، في حين يصل عدد أفراد الجيش الأمريكي إلى 1.39 مليون جندي عامل، و442 ألف جندي في قوات الاحتياط.

ومن حيث القوة الجوية، يمتلك الجيش الأمريكي 13300 طائرة حربية، بينها 1914 مقاتلة، و843 طائرة هجومية، و962 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 2634 طائرة تدريب، و5584 مروحية عسكرية منها 983 مروحية هجومية.

ولدى الجيش الأمريكي أكثر من 5500 دبابة و303 آلاف مدرعة و1000 مدفع ذاتي الحركة وقرابة 1340 مدفع ميداني، إضافة إلى 1716 راجمة صواريخ.

ومن حيث القوة البحرية، يضم الأسطول البحري الأمريكي 484 قطعة بحرية منها 11 حاملة طائرات، و9 حاملات طائرات مروحية، و92 مدمرة و68 غواصة، إضافة إلى 8 كاسحات ألغام.

وتبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الانفاق السنوي للجيش الأمريكي أكثر من 761 مليار دولار أمريكي.

الجيش الروسي:

يبلغ عدد سكان روسيا الاتحادية أكثر من 142 مليون نسمة، بينهم قرابة 70 مليون نسمة قوة بشرية متاحة، ويبلغ تعداد جنود الجيش الروسي في الخدمة قرابة 831 ألف جندي، إضافة إلى 250 ألف جندي في قوات الاحتياط.

فيما يمتلك الجيش الروسي أكثر من 4182 طائرة حربية بينها 773 مقاتلة، و744 طائرة هجومية، وهنا يبرز الفارق الكبير بينه وبين نظيره الأمريكي الذي يتفوق في هذا الجانب، كما يمتلك الجيش الروسي 444 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 524 طائرة تدريب، و1531 مروحية عسكرية منها 537 مروحية هجومية.

وعلى صعيد الدبابات، يمتلك الجيش الروسي 12566 دبابة، حيث يتفوق هنا بشكل كبير على نظيره الأمريكي من حيث العدد، كما تمتلك روسيا أكثر من 151 ألف مدرعة، ومن حيث عدد المدافع، يمتلك الجيش الروسي أكثر من 6575 مدفعا ذاتي الحركة، وقرابة 4336 مدفعا ميدانيا، و3837 راجمة صواريخ.

ومن حيث القوة البحرية، يتكون الأسطول الروسي من 598 قطعة بحرية منها حاملة طائرات وحيدة، ويمتلك الجيش الروسي 70 غواصة، و15 مدمرة و11 فرقاطة و49 كاسحة ألغام.

وتبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الانفاق السنوي للجيش الروسي 82.6 مليار دولار أمريكي.