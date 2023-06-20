قامت القوات الروسية بزرع حقول ألغام كثيفة ونشرت عددًا كبيرًا من جنود الاحتياط على طول الجبهة الجنوبية، هذا وفقًا لنائب وزير الدفاع الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، والذي سلط الضوء على مدى صعوبة الهجوم المضاد الأوكراني الذي لا يزال في مرحلته الأولية.

وأعلن نائب وزير الدفاع الأوكراني، صباح الإثنين، أن قوات كييف تمكنت من استعادة 8 مستوطنات و 113 كيلومترًا مربعًا أو حوالي 44 ميلًا مربعًا من الأراضي.

ولكن بحلول فترة ما بعد الظهر، لم يكن من الواضح على الإطلاق أي جانب، إن وجد، كان يسيطر على واحدة من تلك المستوطنات الثمان، بلدة بياتيخاتكي، جنوب زابوريجيا.

لم يمر على الهجوم المضاد الأوكراني أكثر من أسبوعين ويعتقد على نطاق واسع أن الأوكرانيين لم ينشروا بعد الجزء الأكبر من قواتهم للقتال.

يأتي هذا مع كشف الروس النقاب عن تكتيك جديد، حيث ملأوا دبابة T-54 قديمة من الحقبة السوفيتية بأطنان من المتفجرات وقادوها دون أن تكون مأهولة نحو الخطوط الأوكرانية.

الآن، أصدرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر الدبابة وهي تنفجر بشكل هائل على بعد 300 ياردة من الخطوط الأوكرانية، لكن ليس من الواضح ما إذا كان الانفجار قد تسبب في وقوع أي إصابات.