يمشط حرس السواحل الأمريكية والكندية في سطح المحيط ويستخدمون أجهزة السونار للاستماع إلى الأصوات تحت الماء في شمال المحيط الأطلسي بحثًا عن غواصة مفقودة تحمل 5 أشخاص كانوا في جولة لمشاهدة حطام سفينة تيتانيك.

الغواصة تابعة لشركة التنقيب التجاري تحت الماء، "أوشين غيت"، والتي فقدت الاتصال بالمركبة بعد ساعة و 45 دقيقة من بدء رحلتها، الأحد.

ووفقًا لنسخة أرشيفية من موقع أوشين غيت الإلكتروني ، بإمكان غواصة "تايتان" استيعاب خمسة أشخاص: قائد وخبير محتوى وثلاثة ركاب.

أحد الأشخاص المتواجدين على متن الغواصة هو هايميش هاردينغ، مؤسس ورئيس شركة "أكشن أفييشن". وفي منشور له على إنستغرام، السبت، قال إن هذه المهمة ستكون على الأرجح المهمة المأهولة الوحيدة المتجهة لتيتانيك هذا العام وأنه كان هناك الكثير من التحضير قبل عملية الغوص.