تجري عملية بحث وإنقاذ عاجلة في شمال المحيط الأطلسي، في المنطقة القريبة من حطام سفينة “تيتانيك“، للعثور على غواصة مفقودة على متنها 5 أشخاص.

وقال خفر السواحل الأمريكي لشبكة CNN إنهم أرسلوا سفينة إلى مكان الحادث وطائرات، بما في ذلك طائرات من طراز "C-130"، وسفن وطائرات كندية انضمت إلى جهود البحث أيضًا إلى جانب "بولار برنس"، السفينة التي نقلت الغواصة المفقودة إلى موقع الحطام العملاق، على بعد حوالي 380 ميلاً من ساحل نيوفندلاند.

كما قال خفر السواحل إن السفينة غاصت صباح الأحد وفقدت الاتصال بطاقم سفينة "بولار برنس" بعد ساعة و45 دقيقة من بدء عملية نزولها.

وبحسب العميد البحري جون موغر، قائد منطقة خفر السواحل الأولى، فإن قدرتهم "تقتصر على عوامات السونار والاستماع إلى الأصوات. لكنكم تعلمون أننا نعمل بجد لتعزيز القدرة".

ويعتبر هذا الإنقاذ سباقًا مع الزمن، فعلى موقعها على الإنترنت، تقول شركة OceanGate Expeditions، الشركة التي تشغل الغواصة في رحلات استكشافية إلى سفينة "تيتانيك"، إن السفينة التي يبلغ طولها 21 قدمًا لديها ما يكفي لـ96 ساعة – أي 4 أيام - من الأكسجين لـ5 أشخاص.

يقول فريق الطقس في CNN إن الطقس في المنطقة لم يكن قاسياً عندما غاصت السفينة. لكن الخبراء يقولون إنه تحت السطح، يمكن أن تكون التيارات قد أثرت على الغواصة أو بمختلف محركاتها ومراوحها. فبحسب بوتش هندريك، رئيس ومؤسس Lifeguard Systems، فـ"يمكن أن تكون الغواصة قد علقت. من السهل جدًا أن تعلق فجأة بشيء ولا يمكنها العودة إلى السطح".

غرقت سفينة تيتانيك في عام 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي، ومات أكثر من 1500 شخص، وتم اكتشاف الحطام عام 1985 منقسمًا إلى نصفين.

في الآونة الأخيرة، أنشأ مشروع مسح تحت الماء، باستخدام خرائط لأعماق البحار، صورًا مذهلة جديدة للسفينة. أصبحت وجهة سياحية مشهورة ومكلفة. تكلف الرحلة 250 ألف دولار أمريكي للفرد للذهاب إلى "تيتانيك" على غواصة "تايتان" المفقودة الآن.

تقع سفينة تيتانيك على ما يقرب من 12500 قدم - أكثر من ميلين تحت السطح، وهو عمق يقول الخبراء إنه يعقد أي مهمة إنقاذ.