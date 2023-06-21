تخوض القوات الأوكرانية والروسية معركة طاحنة في الجنوب والشرق من أوكرانيا.

كلا الجانبين يدعي أنهما يلحقان خسائر فادحة بالطرف الآخر، وأوكرانيا تقول إن موسكو تنزف القوات.

يأتي ذلك في الوقت الذي ضربت فيه روسيا أهدافًا أبعد بكثير من الخطوط الأمامية يوم الثلاثاء، بما في ذلك البنية التحتية الرئيسية في مدينة لفيف.

وتقول أوكرانيا إن عاصمتها استُهدفت أيضًا بضربة "ضخمة" بطائرات بدون طيار خلال الليل لكن تم إسقاط معظمها.

تحدث اثنان من الطيارين المقاتلين الأوكرانيين إلى فريد بلايتن، عن مهمتهما في الهجوم المضاد.