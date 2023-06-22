قاطع الديمقراطيون في مجلس النواب رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، بعد أن صوّت المشرعون على شجب النائب آدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا) ، وهو مشرع رئيسي في تحقيقات الديمقراطيين في الكونغرس بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب خلال فترة رئاسته.

وفي كلمته، قال مكارثي: بتبنيه قرار المجلس 521، قرر المجلس أن مجلس النواب يشجب النائب آدم شيف، ممثل مقاطعة الكونغرس الـ30 في كاليفورنيا، لتضليل عامة الأمريكيين ولتصرفاته التي لا تليق بأعضاء منتخبين بمجلس النواب، قرر أن النائب آدم شيف سيقدم نفسه فورًا إلى مجلس النواب لإعلان الشجب وأنه سيتم شجب النائب آدم شيف بقراءة هذا القرار علنًا من قبل رئيس المجلس وأن لجنة الأخلاق ستجري تحقيقًا في أكاذيب النائب آدم شيف وتحريفاته وإساءة تعامله مع المعلومات الحساسة.