هز انفجار ضخم جزءًا من العاصمة الفرنسية، بداخل أكاديمية باريس الأمريكية، وهي مدرسة لتصميم الأزياء في وسط باريس. وبحسب المسؤولين، فإن انفجار غاز هو النظرية التي يُعمل على أساسها، رغم أن تحقيقًا يجري لمحاولة معرفة كيفية حدوث الأمر بالضبط.

وكان الانفجار كبيرًا جدًا لدرجة أن شهود العيان الذين يعيشون بالقرب من الموقع قالوا إن جميع الشقق المحيطة اهتزت فعليًا، وتحرك الأثاث. كما وصف أحدهم الأمر بأنه يبدو و "كأنه زلزال".

وأدى الانفجار إلى إصابة 29 شخصًا، 4 منهم في حالة حرجة. كما تسببت الحادثة في انهيار الواجهة الأمامية للمبنى بأكملها، بينما اندلعت الحرائق في العديد من المباني المحيطة.