في مقابلة لـCNN، شرح غواص البحرية الأمريكية المتقاعد، ريك أرمسترونغ، والذي يملك خبرة تمتد لـ3 عقود، الوضع الذي يحتمل أن يمر به ركاب الغواصة المفقودة “تايتان” مع تضاؤل معدلات الأكسجين وارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، والآثار الذي ستؤدي إليها هذه الحادثة على التشريعات والتنظيمات فيما يتعلق برحلات استكشاف أعماق المحيط.

وقال أرمسترونغ إن "الوضع، مرة أخرى، سيكون تضاؤل إمدادات الهواء مع تصاعد نسبة ثاني أكسيد الكربون داخل الكبسولة نفسها. نأمل أن تكون كاشفات ثاني أكسيد الكربون لا تزال تعمل وتنقل بعض من ثاني أكسيد الكربون ذاك".

وحذر أرمسترونغ من مخاطر ما قد يحدث بالقول: "ما لم ينتقلوا إلى السطح بحلول الغد، فإن الأمور تبدو قاتمة. لا تدخل إمدادات هواء إلى الكبسولة. لديهم ما لديهم في الداخل مما جلبوه معهم".

وفيما يتعلق بأثر الحادثة على التشريعات المتعلقة بمثل هذه الرحلات الاستكشافية، أشار أرمسترونغ إلى أن "الأمر الجيد الذي ينتج عن حالات مثل هذه هو المزيد من اللوائح التي تعتمد على السلامة"، مضيفًا: "عندما كنت في البحرية، كان هناك المزيد من التصديقات. مراقبة الجودة وشهادات الجودة. لم يكن بالإمكان على أنظمة دعم الحياة أو عنصر حاسم لنظام الغوص دون عمليات عمل مراقبة. إنها شديدة الصرامة".

وتابع بالقول: "إذا لم يتبع هذا الرجل البروتوكول، فأنا أعتقد أن الصناعة بحاجة إلى التنظيم لتكون أكثر أمانًا لهذا النوع من المجالات".