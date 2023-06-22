في جزء من مقابلة حصرية لـCNN، أجرى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مع المذيعة الدولية كريستيان أمانبور مناقشة صريحة حول كيف يجب أن يتعامل رئيس أمريكا مع القادة المناهضين للديمقراطية في العالم والتعامل معهم.

من بين المواقف التي ذكرها أوباما هي عندما كان رئيسًا للولايات المتحدة فقد كان مستعدًا للتعامل مع شخصيات مختلفة وبعضهم كانوا من الحلفاء فقط لأنهم مهمون وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وعلى الصعيد الاقتصادي أيضًا يذكر أنه تعامل مع الصين والهند لإنجاز اتفاقية باريس لأنه يعتقد أن قضية تغير المناخ شيء يمكن به تجاوز أي خلافات مؤقتة ولحظية، والتعامل مع مشكلة تخص الإنسانية لعدة عقود قادمة.