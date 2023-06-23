قارن الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في مقابلة حصرية مع مذيعة CNN كريستاين أمانبور، وضع التغطية الإخبارية المتعلقة بقضية الغواصة “تايتان” مقابل التغطية الإخبارية التي حظيت بها قضية موت 700 مهاجر مؤخرًا قبالة سواحل اليونان، مشيرًا إلى أن هناك “تفاوتًا شديدًا” في أهمية حياة الناس.

وقال أوباما إن "هناك عنصرًا اقتصاديًا لديمقراطيتنا يجب أن ننتبه إليه. لن تكون ديمقراطيتنا صحية مع مستويات عدم المساواة التي رأيناها الناتجة عن العولمة والأتمتة والانحدار في النقابات وعدم المساواة الفاحشة. تفكر في أخبار اليوم. نحن لا نتحدث عن أخبار اليوم بشكل عام، لكن في الوقت الحالي، لدينا تغطية على مدار الساعة - وأنا أفهم ذلك - لهذه الغواصة ، الغواصة التي فقدت بشكل مأساوي في قاع البحر".

وتابع بالقول: "في الوقت نفسه، هنا، بالقرب من ساحل اليونان، مات 700 شخص - 700 مهاجر تم تهريبهم على ما يبدو إلى هنا، وقد نقلت أخبار عن الأمر، لكنها لم تهيمن بنفس الطريقة. وفي بعض النواحي، يشير ذلك إلى التفاوت الشديد (في أهمية) حياة الناس".

وأشار إلى أنه "من الصعب جدًا الحفاظ على الديمقراطية عندما يكون لديك مثل هذه التركيزات الهائلة للثروة. ولذا فإن جزءًا من حجتي كان أنه ما لم نتعامل مع ذلك، وما لم نجعل الناس يشعرون بأمان اقتصادي أكبر ونأخذ ذلك بجدية أكبر - فهم بحاجة إلى إنشاء سلالم من الفرص وشبكة أمان أقوى تتكيف مع هذه التقنيات وحالات النزوح التي تحدث في جميع أنحاء العالم - إذا لم نعتني بذلك، فسيؤدي ذلك أيضًا إلى تأجيج نوع الشعبوية اليمينية المتطرفة في الغالب، ولكن من المحتمل أيضًا أن تأتي من اليسار الذي يقوض الديمقراطية لأنه يجعل الناس غاضبين وممتعضين وخائفين".