خبير يكشف أول إشارة للانفجار الداخلي أثناء البحث عن الغواصة

قالت شركة OceanGate ، الشركة التي تقف وراء الغواصة المفقودة التي كانت متجهة إلى تيتانيك، إنها تعتقد أن الركاب "فقدوا للأسف". وقال خفر السواحل الأمريكي إن الحطام الذي تم العثور عليه أثناء البحث عن الغواصة "يتوافق مع الخسارة الكارثية لكبسولة الضغط".

وفي مؤتمر أمام عدد من الإعلاميين، قال أحد المسؤولين بعد اكتشاف الحطام: "لقد وجدنا بشكل أساسي 5 قطع كبيرة مختلفة من الحطام التي أخبرتنا أنها كانت بقايا "تيتان". الشيء الأولي الذي اكتشفناه كان مخروط المقدمة، والذي كان خارج هيكل الضغط".

واستطرد المسؤول بالقول: "ثم وجدنا حقل حطام ضخم. داخل هذا الحقل الضخم، وجدنا جرس الواجهة الأمامية لهيكل الضغط"، مؤكدًا أن ذلك "كان أول مؤشر على وقوع حدث كارثي".

وأشار المسؤول إلى أنه "بعد ذلك بوقت قصير، اكتشفنا حقل حطام ثان أصغر حجمًا، ووجدنا بداخله الطرف الآخر من هيكل الضغط، جرس الواجهة الخلفية، والذي كان - بشكل أساسي - يضم كبسولة الضغط بمجملها".

وأكد المسؤول أنهم سيواصلون "مسح حقل الحطام، وكما قال الأدميرال، سنقوم بأفضل ما في وسعنا لمسح كل ما يوجد بالأسفل".