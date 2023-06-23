كشفت طبيبة البحرية المتقاعدة، الدكتورة إيلين مارتي، معلومات صادمة عن الانفجار الداخلي الذي تعرضت له غواصة "تيتان" في أعماق المحيط، مؤكدة أن "الغواصة بأكملها ستكون قد انهارت قبل أن يدرك الأشخاص بالداخل أن هناك مشكلة".

وقالت مارتي إنه "عندما تحصل على انفجار مثل هذا، فإنه يحدث في جزء من الميلي ثانية"، على حد تعبيرها.

وأشارت طبيبة البحرية المتقاعدة إلى أن الانفجار الداخلي "سريع بشكل لا يصدق"، مضيفة: "ويستغرق الأمر أكثر من ذلك، يستغرق حوالي 0.25 ضعف ذلك حتى يدرك الدماغ البشري ما يحدث".

وأكدت مارتي أن "الغواصة بأكملها ستكون قد انهارت قبل أن يدرك الأشخاص بالداخل أن هناك مشكلة".

أما فيما يخص سرعة الانفجار، فأشارت الطبيبة إلى أنه يحدث بسرعة "1500 ميل في الساعة"، أو قرابة 2400 كيلومتر في الساعة.