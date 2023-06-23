تقول باكستان الآن إن 350 من مواطنيها على الأقل كانوا على متن قارب المهاجرين الذي انقلب قبالة سواحل اليونان الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن غرق مئات المهاجرين. وقال وزير الداخلية، الجمعة، إن 12 شخصًا فقط نجوا. في حين بلغ العدد الرسمي للقتلى من السلطات اليونانية 82 شخصًا.

وبتنا نعلم أيضًا الآن المزيد من التفاصيل عما حدث في الساعات التي سبقت غرق القارب. حيث أخبر ناجون CNN أن خفر السواحل اليوناني كان يحاول جر السفينة عندما انقلبت. وهو ما يتعارض مع الرواية الرسمية للأحداث.

تقرير مراسلة CNN ، الزميلة جمانة كرادشة.