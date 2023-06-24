انتشار عربات عسكرية في شوارع موسكو.. ما الذي يحدث في روسيا؟

انتشرت عربات مدرعة في شوارع موسكو، كما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الروسية أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في موسكو.

كما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن بوتين على علم بالوضع الذي يتكشف حول يفغيني بريغوجين ، قائد جيش فاغنر الخاص.

والوضع خطير للغاية ، لدرجة أن التلفزيون الحكومي قطع برامج مجدولة ، قطعها لإيصال هذه الرسالة إلى الشعب الروسي من وزارة الدفاع الروسية.

جاءت هذه التطورات بعد أن أعلن بريغوجين اليوم الحرب بشكل أساسي على الجيش الروسي لأنه فعل ذلك واتهمهم بتعمد ضرب مقاتليه وقتل عدد كبير منهم. ثم تعهد بمعاقبة من فعل ذلك.

