فيديو يظهر مركبات عسكرية وجنود في شوارعها.. هل سيطرت فاغنر على روستوف؟

نشرت مجموعة مرتزقة فاغنر مقطع فيديو يظهر فيه قائدها يفغيني بريغوجين في مدينة "روستوف أون دون" الروسية.

يأتي ذلك فيما تتهمه الحكومة الروسية بالدعوة إلى تمرد مسلح.

وفي وقت سابق قال بريغوجين إن قواته دخلت منطقة روستوف من أوكرانيا وأن الجيش الروسي ينضم إلى مقاتليه مع تقدم القافلة.

وتُظهر مقاطع الفيديو من المنطقة مركبات عسكرية وجنود في الشوارع، لكن من غير الواضح من الذي يقودهم.

وكان بريغوجين قال في وقت سابق إن قواته تشارك فيما وصفه بـ “مسيرة العدالة” ضد وزارة الدفاع التي زعم أنها قتلت العديد من مرتزقته في غارة.