اتهم رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، القيادة العسكرية الروسية بضرب معسكر فاغنر العسكري وقتل "كمية هائلة" من قوات المرتزقة.

في حين نفت وزارة الدفاع الروسية أي دور لها في هذا الهجوم.

وفي كلمة لقائد فاغنر الغاضب، تعهد بالانتقام والعقاب كل من تسبب بإبادة أرواح جنوده.

يقول الكرملين إنه "يتم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية"، لمواجهة ذلك.

وقد صعّد بريغوزين حربه الكلامية، متهمًا وزارة الدفاع بخداع البلاد في غزوها غير المبرر، في فبراير من العام الماضي، وذلك قبل ساعات من حدوث الضربة المزعومة على معسكر قواته.