لطالما كان زعيم مرتزقة معروفا في جميع أنحاء العالم.. ويفغيني بريغوجين الآن رجل مطلوب في روسيا أيضًا.

وتواجه مجموعته من المقاتلين التي لا ترحم في كثير من الأحيان، الآن القيادة العسكرية الروسية، وفجأة أصبح بريغوجين العدو العام رقم 1 لموسكو.

ودعى فلاديمير بوتين مجموعة بريغوجين إلى إلقاء أسلحتهم.

وقد يكون الآن عدوًا لفلاديمير بوتين، لكن علاقته التي امتدت لعقود مع الرئيس الروسي سمحت لبريغوجين بتأسيس ميليشيا خاصة به، مجموعة فاغنر.

وخدمت فاغنر، كجيش خاص وقامت بوظائف مثيرة للجدل، لا يستطيع حتى الجيش الروسي القيام بها في كثير من الأحيان.