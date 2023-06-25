قال رئيس مجموعة فاغنر المرتزقة، يفغيني بريغوجين، إنه يسحب قواته من مسيرهم إلى موسكو، مما قد ينهي ما بدا أنه محاولة انقلاب محتملة.

وزعم المسؤولون في بيلاروسيا أن رئيسهم، ألكسندر لوكاشينكو، قد توصل إلى اتفاق مع رئيس فاغنر لوقف قواته.

قال بريغوجين إن جيشه الخاص قد سيطر على منشآت عسكرية روسية في مدينتين مهمتين، روستوف أون دون، التي تقع على بعد حوالي 700 ميل جنوب موسكو، ومدينة فورونيج.

ووصف الرئيس بوتين تصرفات بريغوجين بأنها خيانة وطعنة في الظهر للشعب الروسي وحذّر بأن الذين يتبعون بريغوجين سيدفعون الثمن.